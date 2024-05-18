На Дніпропетровщині чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК

Поліцейські затримали цивільного чоловіка й відкрили кримінальне провадження за перешкоджання діяльності ЗСУ і замах на вбивство.

У суботу, 18 травня, на Дніпропетровщині цивільний з ножем напав на співробітника ТЦК. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Зазначається, що у місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями ТЦК та СП заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад на сержанта ЗСУ.

У результаті нападу військовослужбовець РТЦК отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

Вказано, що правоохоронці затримали нападника.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. Після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує покарання.

«Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану.

Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони – укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.

Вдячні всім військовозобов’язаним громадянам України за розуміння і взаємодію і просимо пам’ятати: відмова від захисту країни, виконання конституційного обов’язку є неправомірною», — зазначили у Сухопутних військах.

«Особливо звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України», — додали там.

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