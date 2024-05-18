Практика судів
  1. В Україні

На Дніпропетровщині чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК

17:30, 18 травня 2024
Поліцейські затримали цивільного чоловіка й відкрили кримінальне провадження за перешкоджання діяльності ЗСУ і замах на вбивство.
На Дніпропетровщині чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 18 травня, на Дніпропетровщині цивільний з ножем напав на співробітника ТЦК. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Зазначається, що у місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями ТЦК та СП заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад на сержанта ЗСУ.

У результаті нападу військовослужбовець РТЦК отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

Вказано, що правоохоронці затримали нападника.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. Після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує покарання.

«Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану.

Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони – укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.

Вдячні всім  військовозобов’язаним громадянам України за розуміння і взаємодію і просимо пам’ятати: відмова від захисту країни, виконання конституційного обов’язку є неправомірною», — зазначили у Сухопутних військах.

«Особливо звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України», — додали там.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виплата одноразової грошової допомоги матерям загиблих поліцейських залежить від того, як швидко Кабмін оновлює Перелік територій, де ведуться бойові дії

Сама собою загибель поліцейського від поранення під час війни не є підставою для виплати матері одноразової грошової допомоги, адже, на думку Верховного Суду, ця виплата залежать також і від того, чи внесена територія, де відбулася загибель до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

В жодному випадку не дозволяється під виглядом виправлення недоліків судового рішення вносити будь-які зміни до його змісту – Верховний Суд

Скасування судом апеляційної інстанції ухвали місцевого суду про виправлення описки у вироку призвело до існування двох взаємопов’язаних та суперечливих судових рішень, що може вплинути на результат вирішення позову потерпілої до банку про стягнення заподіяної шкоди.

Перегляд вироку за нововиявленими обставинами не обмежено строком, якщо засуджений стверджує, що вбивство вчинено іншою особою – Верховний Суд

Як на нововиявлені обставини засуджений посилається на те, що під час розгляду кримінального провадження суду не був відомий той факт, що вбивство вчинено іншою особою.

ТЦК оштрафував чоловіка за те, що він не завершив проходження ВЛК, але не вказав, яку конкретно норму він порушив, тому суд скасував штраф

Суд скасував штраф, накладений на чоловіка ТЦК за те, що він начебто не пройшов додаткове обстеження, медичний огляд та лікування в закладах здоров`я згідно рішення ВЛК.

Закон про посилення мобілізації поклав додаткові обов’язки щодо доведення до бізнесу розпоряджень ТЦК на місцеву владу

Кого з місцевої влади уповноважать на доведення до підприємств розпорядження керівника ТЦК про виклик військовозобов’язаних.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Ігор Бахаєв
    Ігор Бахаєв
    суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області