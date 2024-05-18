Стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе

Выдавать повестки могут только ТЦК, за ЦНАПами такие функции не закреплены.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

Законом о мобилизации определено, что у военнообязанных есть 60 дней для обновления своих данных. Это можно сделать непосредственно в ТЦК и через электронный кабинет, загрузив приложение Резерв+.

Также один из способов это сделать – прийти в ЦНАП.

Как отметила директор департамента ЦНАП КГГА Наталья Шамрай, повестку после обновления данных в ЦНАПах не выдают, потому что за этими учреждениями не закреплены такие функции. Об этом она рассказала в комментарии «РБК-Украина».

«Хочу подчеркнуть, что повестки издает только ТЦК. И отправлять на ВЛК тоже могут только территориальные центры комплексирования и социальной поддержки. Нам как ЦНАПам такие полномочия не предоставляли», – сообщила Шамрай.

Обновление данных военнообязанных – это новая функция и для самих ЦНАПов. Такими полномочиями их наделили только после того, как 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Ранее в этих учреждениях военнообязанные данные не обновлялись, это можно было сделать только в ТЦК и СП.

«Я подчеркиваю, что обновление данных – это лишь одна из функций ЦНАПов. Между тем, мы предоставляем 450 видов различных административных услуг, и мы не прекращаем их предоставлять и сейчас», – подчеркивает она.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Заранее записаться можно до 19 ТЦК.

Кроме того, известно, что в приложении Резерв+ появится военно-учетный документ, аналог документов из Дії.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон. В нем будет электронный аналог военно-электронного документа, аналог документов, которые сейчас доступны в сервисе Дія.

В то же время, после запуска 18 мая мобильного приложения Резерв+ сотни тысяч граждан пытались авторизоваться в нем, из-за чего периодически возникают сложности с авторизацией.

Ранее в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег и он будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.