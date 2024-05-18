Практика судов
  1. В Украине

Стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе

17:12, 18 мая 2024
Выдавать повестки могут только ТЦК, за ЦНАПами такие функции не закреплены.
Стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

Законом о мобилизации определено, что у военнообязанных есть 60 дней для обновления своих данных. Это можно сделать непосредственно в ТЦК и через электронный кабинет, загрузив приложение Резерв+.

Также один из способов это сделать – прийти в ЦНАП.

Как отметила директор департамента ЦНАП КГГА Наталья Шамрай, повестку после обновления данных в ЦНАПах не выдают, потому что за этими учреждениями не закреплены такие функции. Об этом она рассказала в комментарии «РБК-Украина».

«Хочу подчеркнуть, что повестки издает только ТЦК. И отправлять на ВЛК тоже могут только территориальные центры комплексирования и социальной поддержки. Нам как ЦНАПам такие полномочия не предоставляли», – сообщила Шамрай.

Обновление данных военнообязанных – это новая функция и для самих ЦНАПов. Такими полномочиями их наделили только после того, как 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Ранее в этих учреждениях военнообязанные данные не обновлялись, это можно было сделать только в ТЦК и СП.

«Я подчеркиваю, что обновление данных – это лишь одна из функций ЦНАПов. Между тем, мы предоставляем 450 видов различных административных услуг, и мы не прекращаем их предоставлять и сейчас», – подчеркивает она.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Заранее записаться можно до 19 ТЦК.

Кроме того, известно, что в приложении Резерв+ появится военно-учетный документ, аналог документов из Дії.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон. В нем будет электронный аналог военно-электронного документа, аналог документов, которые сейчас доступны в сервисе Дія. 

В то же время, после запуска 18 мая мобильного приложения Резерв+ сотни тысяч граждан пытались авторизоваться в нем, из-за чего периодически возникают сложности с авторизацией.

Ранее в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег и он будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выплата единовременного пособия матерям погибших полицейских зависит от того, как быстро Кабмин обновляет Перечень территорий, где ведутся боевые действия

Сама по себе гибель полицейского от ранения во время войны не является основанием для выплаты матери единовременной денежной помощи, ведь, по мнению Верховного Суда, эта выплата зависит также и от того, внесена ли территория, где произошла гибель в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.

Ни в коем случае не разрешается под видом устранения недостатков судебного решения вносить какие-либо изменения в его содержание – Верховный Суд

Отмена судом апелляционной инстанции определения местного суда об исправлении описки в приговоре привела к существованию двух взаимосвязанных и противоречивых судебных решений, что может повлиять на решение иска потерпевшей к банку о взыскании причиненного вреда.

Пересмотр приговора по вновь открывшимся обстоятельствам не ограничен сроком, если осужденный утверждает, что убийство совершено другим лицом – Верховный Суд

Как на вновь открывшиеся обстоятельства, осужденный ссылается на то, что при рассмотрении уголовного производства суду не был известен тот факт, что убийство совершено другим лицом.

ТЦК оштрафовал мужчину за то, что он не завершил прохождение ВЛК, но не указал, какую конкретно норму он нарушил, поэтому суд отменил штраф

Суд отменил штраф, наложенный на мужчину ТЦК за то, что он якобы не прошел дополнительное обследование, медицинское освидетельствование и лечение в учреждениях здоровья согласно решению ВЛК.

Закон об усилении мобилизации возложил дополнительные обязанности по доведению до бизнеса распоряжений ТЦК на местные власти

Кого из местных властей уполномочат на доведение до предприятий распоряжения руководителя ТЦК о вызове военнообязанных.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Ігор Бахаєв
    Ігор Бахаєв
    суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області