Необходимо собрать пакет документов и представить их в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило, как работодателю оформить разрешение на трудоустройство иностранцев.

В частности, необходимо собрать пакет документов и представить их в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Работодатель подает:

заявление по форме, установленной Кабинетом Министров Украины, в котором работодатель подтверждает, что должность, на которой будет применяться труд иностранца или лица без гражданства, в соответствии с законами Украины не связана с принадлежностью к гражданству Украины и не требует предоставления допуска к государственной тайне;

копии страниц паспорта иностранца или лица без гражданства с личными данными вместе с переводом на украинский язык, удостоверенным в установленном порядке;

цветная фотография иностранца или лица без гражданства размером 3,5 x 4,5 сантиметра;

копия проекта трудового договора (контракта) с иностранцем или лицом без гражданства, удостоверенная работодателем.

Пакет документов зависит от категории работника, к которой относится иностранец.

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