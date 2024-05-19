07:55, 19 мая 2024
Необходимо собрать пакет документов и представить их в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.
Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило, как работодателю оформить разрешение на трудоустройство иностранцев.
В частности, необходимо собрать пакет документов и представить их в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.
Работодатель подает:
- заявление по форме, установленной Кабинетом Министров Украины, в котором работодатель подтверждает, что должность, на которой будет применяться труд иностранца или лица без гражданства, в соответствии с законами Украины не связана с принадлежностью к гражданству Украины и не требует предоставления допуска к государственной тайне;
- копии страниц паспорта иностранца или лица без гражданства с личными данными вместе с переводом на украинский язык, удостоверенным в установленном порядке;
- цветная фотография иностранца или лица без гражданства размером 3,5 x 4,5 сантиметра;
- копия проекта трудового договора (контракта) с иностранцем или лицом без гражданства, удостоверенная работодателем.
Пакет документов зависит от категории работника, к которой относится иностранец.
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