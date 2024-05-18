Дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса из-за нового закона о мобилизации, видео

Дальнобойщики протестуют против мобилизации водителей, занимающихся международными перевозками.

Фото: Суспільне Одеса

В субботу, 18 мая, после вступления в силу закона о мобилизации, дальнобойщики устроили мирную акцию протеста и перекрыли трассу «Киев-Одесса». Видео распространяется в сети.

Причиной протеста называют закон о мобилизации, согласно новым изменениям, большинство дальнобойщиков не имеют права на бронирование от военной службы.

Как известно, с 18 мая инспекторы Государственной пограничной службы Украины будут проверять на КПП наличие военно-учетных документов у граждан призывного возраста.

«С 18 мая водителей грузовиков могут мобилизовать на границе при выезде из Украины. Под бронирование большинство не попадает. Они бросают фуры, чтобы остаться за границей», — отмечают в сети, где распространяют видео.

На одном из видео украинский дальнобойщик рассказывает, что к акции протеста присоединились водители из разных областей.

По его словам, акция – мирная. Протестующие пропускают пассажирские автобусы и легковые автомобили. Отмечается, что акция контролируется правоохранительными органами, также присутствуют автомобили скорой помощи.

В полиции прокомментировали акцию протеста.

Представитель Национальной полиции Елена Бережная в комментарии «РБК-Украина» отметила, что протест устроили водители грузовиков международных перевозок.

Причиной, по ее словам, стало то, что по новому закону о мобилизации они якобы не смогут уезжать за границу.

«Так водители грузовиков провели мирную акцию протеста, встали по обе стороны дороги Киев-Одесса на территории Кировоградской области, движение транспорта не перекрывали, пути были проездные. Было до 100 автомобилей, сейчас уже около 15 осталось», - отметила Бережная.

Пресс-секретарь Нацполиции подчеркнула, что нарушений публичного порядка во время акции протеста дальнобойщиков не было. У места проведения протеста присутствовали полицейские наряды.

«На ночь тоже останутся два наряда», - добавила она.

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