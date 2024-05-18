Спасли кусты: в Одессе 5-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и травму брюшной полости.

иллюстративное фото

В Одессе из окна третьего этажа многоэтажки выпала пятилетняя девочка. Она играла с братьями и сестрами в прятки. Об этом сообщает "Думская".

В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и травму брюшной полости.

У ребенка есть две сестры (18 лет и 4 года) и два брата (12 лет и 4 года). Когда мамы не было дома, дети играли в прятки. Девочка залезла на стол, из него перелезла на подоконник. Окно в это время было открыто.

Спасло ребенка то, что перед домом растут густые кусты.

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