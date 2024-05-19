В Киеве водитель мопеда двигался по встречной полосе и пытался сбежать от полиции: видео

В столице патрульные задержали водителя с признаками опьянения, который пытался скрыться. Как об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.
Как отмечается, инцидент произошел на днях в Оболонском районе. Там инспекторы заметили мопед Yamaha, водитель которого двигался по встречной полосе. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, однако ему это не удалось.
«Инспекторы остановили гражданина и обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Мужчина категорически отказался от прохождения медицинского осмотра, кроме того, пытался избежать общения с патрульными и агрессивно обращался», - говорится в сообщении полиции.
Следовательно, правоохранители задержали мужчину и составили на него ряд административных материалов:
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