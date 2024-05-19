Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве водитель мопеда двигался по встречной полосе и пытался сбежать от полиции: видео

07:18, 19 мая 2024
Инцидент произошел на днях в Оболонском районе.
В Киеве водитель мопеда двигался по встречной полосе и пытался сбежать от полиции: видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице патрульные задержали водителя с признаками опьянения, который пытался скрыться. Как об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.

Как отмечается, инцидент произошел на днях в Оболонском районе. Там инспекторы заметили мопед Yamaha, водитель которого двигался по встречной полосе. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, однако ему это не удалось.

«Инспекторы остановили гражданина и обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Мужчина категорически отказался от прохождения медицинского осмотра, кроме того, пытался избежать общения с патрульными и агрессивно обращался», - говорится в сообщении полиции.

Следовательно, правоохранители задержали мужчину и составили на него ряд административных материалов:

  • протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;
  • протокол по ст. 185 (совершение злостного неповиновения законному требованию полицейского) КУоАП;
  • постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права) КУоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Деятельность Государственной судебной администрации в 2023 году признали частично удовлетворительной

Претензии, ранее возникшие к ГСА у Совета судей Украины, Совет правосудия решил не обсуждать вообще.

Верховный Суд об освобождении от отбывания наказания уклонившихся от мобилизации: искреннее раскаяние следует отличать от признания вины с целью создать формальные основания для смягчения ответственности

Верховный Суд: Суд должен был мотивировать, почему освобождение уклонившегося от мобилизации мужчины от отбывания наказания с испытанием не демотивирует других лиц, подлежащих мобилизации, не создает в глазах граждан и общества негативное впечатление беспорядка и безнаказанности, не снижает уровень военной дисциплины и боеспособность подразделений ВСУ.

Мужчина при пересечении границы предъявил справку ВЛК о непригодности с исключением из военного учета, но его не пропустили из-за реакции системы Гарт-1 – решившего Верховный Суд

Наличие или совпадение информации о лице в оперативных базах данных системы «Гарт-1» автоматизированно запрещает лицу право пересечения государственной границы, несмотря на справку ВЛК о непригодности – Верховный Суд.

ТЦК оштрафовал женщину-«кадровика» Госстата на 5100 грн за то, что она не обеспечила явку работника

Главный специалист по отбору персонала Государственной службы статистики не смогла доставить работника Госстата в ТЦК и получила штраф 5100 грн от ТЦК – что решил суд.

Уклонение от мобилизации вызывает значительный общественный резонанс, поэтому применение освобождения от отбывания наказания не будет способствовать его цели – ВС согласился с мнением апелляционного суда

При определении наказания судам необходимо учитывать, что преступление по уклонению от мобилизации вызывает значительный общественный резонанс.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду