В Киеве водитель мопеда двигался по встречной полосе и пытался сбежать от полиции: видео

Инцидент произошел на днях в Оболонском районе.

В столице патрульные задержали водителя с признаками опьянения, который пытался скрыться. Как об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.

Как отмечается, инцидент произошел на днях в Оболонском районе. Там инспекторы заметили мопед Yamaha, водитель которого двигался по встречной полосе. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться, однако ему это не удалось.

«Инспекторы остановили гражданина и обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Мужчина категорически отказался от прохождения медицинского осмотра, кроме того, пытался избежать общения с патрульными и агрессивно обращался», - говорится в сообщении полиции.

Следовательно, правоохранители задержали мужчину и составили на него ряд административных материалов:

протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП;

протокол по ст. 185 (совершение злостного неповиновения законному требованию полицейского) КУоАП;

постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права) КУоАП.

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