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В Волчанске машина с гражданскими попала под российский обстрел: двое погибших

16:56, 18 мая 2024
Люди пытались уехать из города и попали под обстрел.
В Волчанске машина с гражданскими попала под российский обстрел: двое погибших
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Двое гражданских людей погибли при попытке эвакуироваться из города Волчанск Харьковской области. Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

По данным следствия, люди попали под российские обстрелы.

Трагедия произошла 16 мая. Четверо мирных жителей пытались на авто выехать из Волчанска. По дороге они попали под вражеский обстрел. 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и еще один пассажир получили ранения.

По данному факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Ранее мы писали, что в окрестностях Волчанска военному спасло жизнь удостоверение пограничника.

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