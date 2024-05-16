В окрестностях Волчанска военному спасло жизнь удостоверение пограничника – детали

Пулю, которая могла стать роковой, задержало удостоверение военнослужащего ГПСУ.

Источник фото: dpsu.gov.ua

На северной окраине Волчанска удостоверения пограничника и верные собратья спасли жизнь пограничника. Как рассказали в ГПСУ, воин-пограничник получил многочисленные ранения в ближнем бою с захватчиками.

Собратья эвакуировали защитника с поля боя и доставили его в госпиталь. Впоследствии оказалось, что несколько пуль прошли насквозь, переломив при этом кости обеих ног, а одна, которая могла стать роковой, задержало удостоверение военнослужащего Государственной пограничной службы Украины.

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