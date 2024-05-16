На Киевщине дельцы продавали уклонистам «консульские» удостоверения

Злоумышленники изготавливали фальшивые консульские документы для избежания призыва и предоставляли услуги по пересечению границы.

Источник фото: Полиция Киевской области

Правоохранители обнаружили и задержали в Киевской области группу лиц, которые незаконно занимались продажей фальшивых консульских удостоверений для избежания мобилизации. Подозреваемые организовали подпольную типографию и злоупотребляли государственной границей, чтобы избежать призыва граждан в армию.

По информации Службы безопасности Украины и Национальной полиции, члены преступной группы активно вывозили лиц из Украины в страны Европейского Союза, а также изготавливали фиктивные консульские удостоверения для тех, кто пытался избежать службы в Вооруженных Силах.

Задержанные в возрасте 24, 33 и 34 года действовали на территории Киевской области, Днепропетровской области и столицы.

Цена «услуг» по пересечению границы составляла 10 000 долларов за человека, а за изготовление удостоверения - от трех до четырех тысяч долларов. Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители изъяли почти 200 тысяч долларов США, компьютеры, мобильные телефоны, поддельные документы и оборудование для их изготовления.

Подозреваемым сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в соответствии с которыми им грозит до девяти лет лишения свободы. Суд уже избрал меру пресечения для руководителя группы и одного из участников в виде содержания под стражей, а другому соучастнику - домашний арест. Также продолжается расследование для выявления других возможных причастных лиц к этой преступной деятельности.

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