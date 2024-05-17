Житель Черновцов получил три года заключения за то, что украл карнавальные маски из ресторана

После кражи мужчина снова вернулся на летнюю террасу того же ресторана и опять украл две карнавальные маски.

Иллюстративное изображение: Llanydd Lloyd / Unsplash

Жителя Черновцов приговорили к 3 годам тюрьмы из-за кражи четырех карнавальных масок из местного ресторана. Вместе с масками мужчина похитил еще и гипсовую фигуру головы человека. Стоимость карнавальных масок составила около 2 800 грн. В суде обвиняемый признал свою вину.

Об этом говорится в приговоре Первомайского районного суда г. Черновцы от 7 мая 2024 года по делу № 725/3585/24 (производство 1-кп/725/75/24).

Полицейские выяснили, что 4 марта обвиняемый украл с летней террасы ресторана две интерьерные маскарадные маски. Общая стоимость этих масок составила около 1 400 грн. После кражи мужчина снова вернулся через 10 дней на летнюю террасу того же ресторана и опять украл две карнавальные маски такой же стоимости. Своими действиями мужчина нанес ущерб владелице заведения общественного питания на сумму 2,8 тыс. грн.

«В дальнейшем обвиняемый покинул место совершения преступления, а похищенными масками распорядился по своему усмотрению. Таким образом, житель Черновцов обвиняется в краже, совершенной повторно и в условиях военного положения», – говорится в приговоре.

Обвиняемый подписал соглашение о признании своей виновности. Мужчина свою вину в суде признал полностью и искренне раскаялся. Также отметил, что на иждивении имеет трех несовершеннолетних детей, ухаживает за больной матерью. Деньги за маски возместил потерпевшей. Все эти обстоятельства являются смягчающими для вынесения приговора. Однако мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за мелкие кражи. Судья утвердила соглашение, заключенное между прокурором и обвиняемым, и присудила мужчине наказание в виде трех лет и трех месяцев заключения.

Также черновчанин должен заплатить судебные расходы за проведение экспертиз – 3 тыс. грн.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба.

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