Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Житель Черновцов получил три года заключения за то, что украл карнавальные маски из ресторана

10:36, 17 мая 2024
После кражи мужчина снова вернулся на летнюю террасу того же ресторана и опять украл две карнавальные маски.
Житель Черновцов получил три года заключения за то, что украл карнавальные маски из ресторана
Иллюстративное изображение: Llanydd Lloyd / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жителя Черновцов приговорили к 3 годам тюрьмы из-за кражи четырех карнавальных масок из местного ресторана. Вместе с масками мужчина похитил еще и гипсовую фигуру головы человека. Стоимость карнавальных масок составила около 2 800 грн. В суде обвиняемый признал свою вину.

Об этом говорится в приговоре Первомайского районного суда г. Черновцы от 7 мая 2024 года по делу № 725/3585/24 (производство 1-кп/725/75/24).

Полицейские выяснили, что 4 марта обвиняемый украл с летней террасы ресторана две интерьерные маскарадные маски. Общая стоимость этих масок составила около 1 400 грн. После кражи мужчина снова вернулся через 10 дней на летнюю террасу того же ресторана и опять украл две карнавальные маски такой же стоимости. Своими действиями мужчина нанес ущерб владелице заведения общественного питания на сумму 2,8 тыс. грн.

«В дальнейшем обвиняемый покинул место совершения преступления, а похищенными масками распорядился по своему усмотрению. Таким образом, житель Черновцов обвиняется в краже, совершенной повторно и в условиях военного положения», – говорится в приговоре.

Обвиняемый подписал соглашение о признании своей виновности. Мужчина свою вину в суде признал полностью и искренне раскаялся. Также отметил, что на иждивении имеет трех несовершеннолетних детей, ухаживает за больной матерью. Деньги за маски возместил потерпевшей. Все эти обстоятельства являются смягчающими для вынесения приговора. Однако мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за мелкие кражи. Судья утвердила соглашение, заключенное между прокурором и обвиняемым, и присудила мужчине наказание в виде трех лет и трех месяцев заключения.

Также черновчанин должен заплатить судебные расходы за проведение экспертиз – 3 тыс. грн.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался об исчислении срока обращения в суд о компенсации утраты части пенсии в связи с нарушением сроков ее выплаты

Получение письма от ГУ Пенсионного фонда в ответ на заявление не меняет время, с которого такое лицо должно было узнать о нарушении своих прав, а свидетельствует о времени, когда лицо начало совершать активные действия по реализации своего права на получение компенсации – с указанной даты не может начинаться отсчет срока обращения с иском в суд.

Верховный Суд подчеркнул преждевременность постановления о наложении штрафа в случае, если резолютивная часть судебного решения нечеткая по содержанию

В случае, если резолютивная часть судебного решения нечеткая и непонятная как для лиц, в отношении которых он принят, то решение исполнителя о применении к должнику мер воздействия в виде штрафа в связи с невыполнением им этого решения является преждевременным – Верховный Суд.

Госрегистратор горсовета выехала за границу после начала войны, не появлялась на работе до ноября 2022 года и затем решила обжаловать свое увольнение – что решил Верховный Суд

Пребывание государственной регистраторки в Киеве по возвращении в Украину, по мнению суда, не является уважительной причиной для прогула, без урегулирования ею процесса прохождения публичной службы с работодателем, даже в условиях продолжающейся вооруженной агрессии.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене лишения свободы за уклонение от мобилизации

Вместо лишения свободы предлагается штрафовать до 85 тысяч грн или применять наказание в виде ограничения свободы до 2 лет.

Рассмотрение ТЦК дела об админправонарушении в отсутствие лица, которое должным образом не уведомили о дате рассмотрения, является безусловным основанием для отмены постановления о привлечении к ответственности – суд

Апелляционный админсуд отменил штраф от ТЦК, поскольку ТЦК не смог доказать факт надлежащего уведомления мужчины о рассмотрении дела по статьям 210 и 210-1 КУоАП.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді