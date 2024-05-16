Кабмин разрешил военным завещать выплату единоразовой денежной помощи родственникам на случай гибели

Кроме чиновников, «завещать» единовременную денежную помощь теперь смогут и военнослужащие – Кабмин принял постановление.

Теперь «завещать» родственникам единоразовую денежную помощь на случай гибели смогут не только государственные служащие, но и военные. Соответствующее решение 14 мая приняло правительство.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по делам о выплате единовременной денежной помощи родственникам погибших военнослужащих и полицейских в судах возникают проблемы. Сначала суды не могли разобраться, в какой юрисдикции рассматривать такие дела, когда на средства претендует гражданская жена погибшего военного и нужно доказать факт совместного проживания. Свою позицию в суде по юрисдикции меняло и Минобороны. А теперь в Верховном Суде установили условия, при которых на единовременную помощь может претендовать мать погибшего полицейского, охранявшего аэропорт, но не находившегося в зоне боевых действий непосредственно. Следовательно, матери погибшего нужно еще доказать совокупность таких условий, чтобы получить единовременную денежную помощь. Как указал КАС ВС в своем решении от 29 марта 2024 г. по делу №440/3321/23, должна быть совокупность «функциональных, территориальных и временных условий».

Итак, Кабмин 14 мая 2024 года постановлением 550 утвердил Порядок и сроки передачи военнослужащим оригинала личного распоряжения командиру воинской части, командиру/руководителю подразделения органа (службы, военного формирования) для хранения в личном деле.

Личное распоряжение составляется в случае гибели (смерти) и касается выплаты единовременного денежного пособия.

Так, военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, имеет право составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплате единовременной денежной помощи лицу (лицам) за его выбором, определив размер доли таких лиц в процентах.

Личное распоряжение составляется в письменном виде в произвольной форме с указанием воинского звания, ФИО, даты рождения, места жительства или пребывания (регистрации места жительства), РНОКПП, а также места и времени составления. В документе обязательно указываются доля причитающейся к выплате единовременного денежного пособия в случае гибели, а также лицо, которому будут осуществляться такие выплаты.

В личном распоряжении также могут указываться сведения о ТЦК, которым призван военную службу военнослужащий, или номер воинской части, номера средств связи, адреса электронной почты.

Подлинность подписи в личном распоряжении свидетельствует командир воинской части или нотариус.

Оригинал личного распоряжения передается командиру воинской части, командиру/руководителю подразделения органа (службы, военного формирования) в день заверения на нем подлинности подписи или в 10-дневный срок со дня заверения подписи (при удостоверении подлинности подписи нотариусом), о чем делается соответствующая запись копии.

Копия документа хранится у военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

После заверения подлинности подписи оригинал передается командиром в службу делопроизводства воинской части, регистрируется в установленном порядке и: посылается хранения в ТЦК (оригинал личного распоряжения); приобщается к личному делу военнослужащего СБУ, иного органа или военного формирования, кроме Вооруженных сил.

Лицам, которым во время исполнения служебных обязанностей стало известно содержание личного распоряжения, запрещено разглашать его содержание.

Оригинал документа направляется в ТЦК в конверте (упаковке) средствами фельдегерской связи, почтовой связи или иным способом, что делает невозможным свободный доступ к содержащейся в нем информации. Оригинал хранится в личном деле.

В случае отмены личного распоряжения или составления нового лицо представляет командиру по месту прохождения службы соответствующий рапорт или новое личное распоряжение.

Таким образом, теоретически этим постановлением КМУ упростил жизнь родственникам погибших военнослужащих.

Напомним, ранее Кабмин открыл новые возможности для госслужащих – теперь они могут завещать родственникам пособие на случай гибели. Соответствующую новую опцию предусматривает постановление Кабмина от 2 апреля №375.

Следовательно, госслужащие и работники критической инфраструктуры имеют право составить в письменной произвольной форме на случай своей гибели (смерти) личное распоряжение о выплате единовременного пособия за вред жизни и здоровью лицам по их выбору, определив размер доли таких лиц в процентах.

Автор: Наталя Мамченко

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