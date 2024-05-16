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Кабмін дозволив військовим заповідати виплату одноразової грошової допомоги родичам на випадок загибелі

14:00, 16 травня 2024
Окрім чиновників, «заповідати» одноразову грошову допомогу тепер зможуть і військовослужбовці – Кабмін прийняв постанову.
Кабмін дозволив військовим заповідати виплату одноразової грошової допомоги родичам на випадок загибелі
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Відтепер «заповідати» родичам одноразову грошову допомогу на випадок загибелі зможуть не лише державні службовці, але й військові. Відповідне рішення 14 травня ухвалив Уряд.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у справах щодо виплати одноразової грошової допомоги родичам загиблих військовослужбовців і поліцейських у судах виникають проблеми. Спочатку суди не могли розібратися, в якій юрисдикції розглядати такі справи, коли на кошти претендує цивільна дружина загиблого військового і треба ще довести факт спільного проживання. Свою позицію у суді стосовно юрисдикції змінювало і Міноборони. А наразі у Верховному Суді встановили умови, за яких на одноразову допомогу може претендувати матір загиблого поліцейського, який охороняв аеропорт, але не перебував в зоні бойових дій безпосередньо. Отже, матері загиблого треба ще довести сукупність таких умов, аби отримати одноразову грошову допомогу. Як вказав КАС ВС у своєму рішенні від 29 березня 2024 року по справі №440/3321/23, має бути сукупність «функціональних, територіальних та часових умов».

Тож, Кабмін 14 травня 2024 року постановою 550 затвердив Порядок та строки передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) для зберігання в особовій справі.

Особисте розпорядження складається на випадок загибелі (смерті) і стосується виплати одноразової грошової допомоги.

Так, військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату одноразової грошової допомоги особі (особам) за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.

Особисте розпорядження складається письмово в довільній формі із зазначенням військового звання, ПІБ, дати народження, місця проживання чи перебування (реєстрації місця проживання), РНОКПП, а також місця і часу складення. В документі обов’язково зазначаються частка належної до виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, а також особа, якій здійснюватимуться такі виплати.

В особистому розпорядженні також можуть зазначатися відомості щодо ТЦК, яким призваний на військову службу військовослужбовець, або номер військової частини, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти.

Справжність підпису на особистому розпорядженні засвідчує командир військової частини або нотаріус.

Оригінал особистого розпорядження передається командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) в день засвідчення на ньому справжності підпису або в 10-денний строк з дня засвідчення підпису (у разі засвідчення справжності підпису нотаріусом), про що робиться відповідний запис на копії.

Копія документу зберігається у військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста.

Після засвідчення справжності підпису оригінал передається командиром до служби діловодства військової частини, реєструється в установленому порядку та: надсилається для зберігання до ТЦК (оригінал особистого розпорядження); долучається до особової справи військовослужбовця СБУ, іншого органу або військового формування, крім Збройних Сил.

Особам, яким під час виконання службових обов’язків став відомий зміст особистого розпорядження, заборонено розголошувати його зміст.

Оригінал документа надсилається до ТЦК у конверті (пакуванні) засобами фельд’єгерського зв’язку, поштового зв’язку або в іншій спосіб, що унеможливлює вільний доступ до інформації, яка міститься в ньому. Оригінал зберігається в особовій справі.

У разі скасування особистого розпорядження або складення нового особа подає командиру за місцем проходження служби відповідний рапорт або нове особисте розпорядження.

Таким чином, теоретично цією постановою КМУ спростив життя родичам загиблих військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше Кабмін відкрив нові можливості для держслужбовців – тепер вони можуть заповідати родичам грошову допомогу на випадок загибелі. Відповідну нову опцію передбачає постанова Кабміну від 2 квітня №375.

Отже, держслужбовці та працівники критичної інфраструктури мають право скласти в письмовій довільній формі на випадок своєї загибелі (смерті) особисте розпорядження про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю особам за їх вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.

Автор: Наталя Мамченко 

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