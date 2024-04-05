Кабмін дозволив держслужбовцям заповідати свою грошову допомогу на випадок загибелі родичам

Державні службовці та працівники критичної інфраструктури відтепер зможуть скласти документ на зразок заповіту стосовно того, кому віддати їх грошову допомогу у разі загибелі.

Кабмін відкрив нові можливості для держслужбовців – тепер вони можуть заповідати родичам грошову допомогу на випадок загибелі. Відповідну нову опцію передбачає постанова Кабміну від 2 квітня №375 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України».

Отже, держслужбовці та працівники критичної інфраструктури мають право скласти в письмовій довільній формі на випадок своєї загибелі (смерті) особисте розпорядження про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю особам за їх вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.

Незалежно від змісту особистого розпорядження малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (непрацездатний вдівець), непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи мають право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю в розмірі 50% частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати такої допомоги за відсутності особистого розпорядження.

Справжність підпису на особистому розпорядженні засвідчує командир/керівник підрозділу/керівник органу, в якому особа служить чи працює, або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження протягом трьох робочих днів передається командиру/керівнику підрозділу/керівнику органу, в якому особа служить/працює, для зберігання в її особовій справі.

Особа має право в будь-який час скасувати особисте розпорядження або скласти нове. Кожне нове особисте розпорядження скасовує дійсність попереднього.

Заборонено розголошувати зміст особистого розпорядження до встановлення факту загибелі (смерті) особи, яка його склала.

У разі загибелі (смерті) особи копія особистого розпорядження видається членам сім’ї.

Рішення уповноваженого органу, що призначає і здійснює виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, може бути оскаржено до відповідного органу виконавчої влади, якому він підпорядкований, або в судовому порядку.

Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом від 9 грудня 2023 р. № 3515-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги», але не раніше дня її опублікування.

Відмітимо, що вказаний закон набрав сили 29 березня 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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