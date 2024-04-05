Кабмин разрешил госслужащим завещать свое пособие на случай гибели родственникам

Государственные служащие и работники критической инфраструктуры теперь смогут составить документ наподобие завещания относительно того, кому отдать их денежную помощь в случае гибели.

Кабмин открыл новые возможности для госслужащих – теперь они могут завещать родственникам денежную помощь на случай гибели. Соответствующую новую опцию предусматривает постановление Кабмина от 2 апреля №375 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия за ущерб жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины».

Следовательно, госслужащие и работники критической инфраструктуры имеют право составить в письменной произвольной форме на случай своей гибели (смерти) личное распоряжение о выплате единовременного пособия за вред жизни и здоровью лицам по их выбору, определив размер доли таких лиц в процентах.

Независимо от содержания личного распоряжения малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (нетрудоспособный вдовец), нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица имеют право на назначение и выплату единовременного денежного пособия за вред жизни, здоровью принадлежала каждому из них в случае назначения и выплаты такой помощи при отсутствии личного распоряжения.

Подлинность подписи в личном распоряжении свидетельствует командир/руководитель подразделения/руководитель органа, где лицо служит или работает, или нотариус. Оригинал личного распоряжения в течение трех рабочих дней передается командиру/руководителю подразделения/руководителю органа, в котором лицо служит/работает, для хранения в его личном деле.

Лицо имеет право в любое время упразднить личное распоряжение или составить новое. Каждое новое личное распоряжение упраздняет действительность предыдущего.

Запрещено разглашать содержание личного распоряжения до установления факта гибели (смерти) лица, его составившего.

В случае гибели (смерти) личности копия личного распоряжения выдается членам семьи.

Решение уполномоченного органа, назначающего и осуществляющего выплату единовременного пособия за вред жизни и здоровью, может быть обжаловано в соответствующий орган исполнительной власти, которому он подчинен, или в судебном порядке.

Это постановление вступает в силу одновременно с Законом от 9 декабря 2023 г. № 3515-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о назначении и выплате единовременного денежного пособия», но не ранее дня его опубликования.

Отметим, что указанный закон вступил в силу 29 марта 2024 года.

Автор: Наталья Мамченко

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