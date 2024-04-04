Укрэнерго вводит графики отключения света в 6 областях

Графики отключения будут введены в шести областях до 22:00.

Укрэнерго сообщает, что вводятся временные ограничения на потребление электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Отмечается, что ограничения будут касаться промежутка времени с 18:20 до 22:00.

"Причины применения ограничений – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции", – пояснили в Укрэнерго.

Кроме того, вечером в стране растет потребление из-за похолодания, говорят в регуляторе.

В Укрэнерго напомнили, что продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

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