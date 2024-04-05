При разрешении спора об определении места жительства ребенка суд вправе рассмотреть вопрос поочередного проживания ребенка у каждого родителя – Верховный Суд

Коллегия судей ВС приняла во внимание предложения сторон, изложенные в проектах мировых соглашений, и согласилась с окончательным заключением органа по делам детей о применении модели общей физической опеки родителей по отношению к детям.

При разрешении спора между разведенными родителями об определении места жительства ребенка суд, руководствуясь международными нормами и принципом равенства прав и обязанностей родителей, с учетом обстоятельств дела имеет право рассмотреть вопрос об определении места жительства ребенка с одним из родителей с обеспечением контакта ребенка с другим родителей или применения совместной физической опеки с поочередным проживанием ребенка в помещении каждого родителя по соответствующему графику. Об этом указал в своем постановлении от 16 февраля 2024 года Верховный Суд по делу №465/6496/19.

Обстоятельства дела

Так, 16 февраля 2024 г. Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело об определении места жительства трех несовершеннолетних детей.

Судами установлено, что с 2007 года по 2019 стороны состояли в зарегистрированном браке, в котором у них родилось трое детей. После расторжения брака двое старших сыновей остались проживать с отцом, против чего мать не возражала в связи с проблемами с состоянием здоровья.

В декабре 2019 года отец обратился в суд с иском об определении места жительства троих детей вместе с ним, поскольку ответчик создавал искусственные препятствия в его общении с младшим сыном.

В сентябре 2021 года мать обратилась в суд со встречным иском об определении места жительства троих детей вместе с ней, ссылаясь на случаи физического и эмоционального насилия отца в отношении младшего и среднего сыновей, а также воспитания детей в ненависти к близким и родным людям, в частности к ней.

Суд первой инстанции определил место жительства старших сыновей с отцом, младшего – с матерью. Апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, определил место жительства младшего сына с отцом.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд не согласился с такими выводами судов предыдущих инстанций и принял новое судебное решение, которым определил место жительства двух младших малолетних детей (старшему уже исполнилось 15 лет) поочередно с каждым родителем: две недели с отцом, две недели с матерью' ю, акцентировав на том, что старший имеет право присоединяться к братьям.

После двух недель родитель, с кем проживали дети, обязан сопровождать (привезти) их к месту жительства второго родителя и передать под физическую опеку другого родителя.

Кассационный суд учел, что стороны работают в одном городе и проживают в пригороде Львова, положительно характеризуются, выражают желание в равной степени заботиться о детях. При рассмотрении дела в суде кассационной инстанции были проведены три судебных заседания с участием участников дела и их представителей. Каждая из сторон соглашалась на установление очередной совместной опеки, подала проект мирового соглашения, однако окончательного согласия по всем условиям стороны не пришли.

Коллегия судей приняла во внимание предложения сторон, изложенные в проектах мировых соглашений, и согласилась с окончательным заключением органа по делам детей о применении в семейной ситуации, по поводу которой существует спор, модели общей физической опеки родителей в отношении детей.

Поскольку дети длительное время проживают с отцом, они имеют соответствующие социальные контакты по месту жительства отца, проявляют большую приверженность ему. Однако, очевидно, дети нуждаются и в материнской заботе и любви, что должно положительно влиять на их развитие.

Применение общей физической опеки в этом деле направлено на возвращение матери в жизнь и воспитание детей, нуждающихся как в материнском, так и в родительском воспитании, которые вместе формируют основу становления детей как полноценных членов общества.

Суд также учел необходимость обеспечения совместного проживания братьев, учитывая их эмоциональную связь, взаимоподдержку и желание проживать вместе, что соответствует принципу наилучшего обеспечения интересов детей.

Автор: Наталья Мамченко

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