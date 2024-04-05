В Гоструда напомнили, когда проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально с отдельным работником или группой работников одной специальности.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда сообщает, когда проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте.

Внеплановый инструктаж проводится на рабочем месте или в кабинете охраны труда в случае:

введение в действие новых или внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты по охране труда;

изменения технологического процесса, замены или модернизации оборудования, приборов и инструментов, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на состояние охраны труда;

нарушений работниками требований нормативно-правовых актов по охране труда, повлекших травмы, аварии, пожары и т.п.;

перерывы в работе исполнителя более чем на 30 календарных дней – для работ с повышенной опасностью, для остальных работ – более 60 дней.

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально с отдельным работником или группой работников одной специальности. Объем и содержание внепланового инструктажа определяются в каждом частном случае в зависимости от причин и обстоятельств, повлекших необходимость его проведения.

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