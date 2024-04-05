У Держпраці нагадали, коли проводиться позаплановий інструктаж на робочому місці

Східне міжрегіональне управлінняДержавної служби України з питань праці повідомляє, коли проводиться позаплановий інструктаж на робочому місці.
Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці у разі:
Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.
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