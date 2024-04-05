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У Держпраці нагадали, коли проводиться позаплановий інструктаж на робочому місці

09:19, 5 квітня 2024
Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або групою працівників одного фаху.
У Держпраці нагадали, коли проводиться позаплановий інструктаж на робочому місці
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Східне міжрегіональне управлінняДержавної служби України з питань праці повідомляє, коли проводиться позаплановий інструктаж на робочому місці.

Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці у разі:

  • введення в дію нових або внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з охорони праці;
  • зміни технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
  • порушень працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
  • перерви в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, для решти робіт – понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

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