Верховная Рада решит проблему с мораторием на продажу имущества государственных предприятий

Как указывают депутаты, если государственное предприятие должно другому субъекту средства, даже в случае получения судебного решения о взыскании долга государственный исполнитель ограничен в мерах по его исполнению, поскольку действует мораторий.

Народные депутаты предлагают разобраться с мораторием на продажу имущества государственных предприятий. Так, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 11139 о повышении эффективности управления государственным имуществом, совершенствовании механизма реализации арестованного имущества и приближении правовых стандартов в Украине к европейским стандартам. Инициаторами выступили народные депутаты Алексей Мовчан, Андрей Мотовиловец, Ярослав Железняк и другие.

Предусматривается внесение изменений в законы «О введении моратория на принудительную реализацию имущества», «Об исполнительном производстве», «Об ипотеке», которыми:

- установить, что действие моратория на применение принудительной реализации имущества распространяется на хозяйственные общества, в уставных капиталах которых доля государства составляет 50% и более и действует в течение 3 лет с момента вступления в силу такого Закона;

- установить мораторий на применение принудительной реализации имущества хозяйственных обществ в оборонно-промышленном комплексе, определенных частью первой статьи 1 Закона «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» для совершенствования определенного законами Украины механизма принудительной реализации имущества;

- ввести, что реализация арестованного имущества осуществляется путем проведения электронных аукционов (публичных торгов) в электронной торговой системе, а именно: предусмотреть использование двухуровневой электронной торговой системы для торгов, позволяющей разделить функции организатора, администратора и операторов электронных площадок по реализации арестованного имущества; закрепить на уровне закона основные требования к электронным аукционам по реализации такого имущества, в частности: вид аукционов, требования к повторным аукционам; особенности определения победителей электронных аукционов и оформление результатов таких аукционов;

- предусмотреть, что порядок реализации имущества, на которое обращено взыскание, определяется Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере реализации имущества (имущественных прав, других активов) или прав на него на конкурентных началах форме аукционов и пр.

Как отмечают авторы, законом об исполнительном производстве запрещается принудительное исполнение решений по имуществу предприятий, учреждений, организаций, юридических лиц, доля государства в уставном капитале которых превышает 25%. Указанные положения корреспондируются с Законом «О введении моратория на принудительную реализацию имущества», принятым 29 ноября 2001 года, которым установлен мораторий на применение принудительной реализации в отношении имущества таких предприятий и хозяйственных обществ.

Учитывая реалии и последствия полномасштабного вторжения российской федерации, основным приоритетом государства является оптимизация экономики страны путем эффективного использования имеющихся у государства ресурсов для регулярных поступлений в бюджет.

Однако, часть государственных предприятий не функционирует, в связи с чем их имущество (имущественные комплексы) простаивают, разрушаются и разворовываются, поэтому мораторий не выполняет свои функции по сохранению такого имущества, а наоборот препятствует аккумуляции имеющихся ресурсов с целью их эффективного использования и восстановления государственного производственного потенциала. В частности, такие предприятия ограничены в доступе к кредитованию, поскольку такое имущество не может являться залогом по кредитам в связи с невозможностью взыскания. Поэтому одной из основных проблем, нуждающихся в немедленном решении, является проблема платежеспособности государственных предприятий.

Кроме того, есть проблематика, связанная с действием мораториев в целом. Принимаемое именем Украины решение невозможно выполнить. Если государственное предприятие должно другому субъекту средства за продукцию или услугу, или в случае причинения убытков, даже в случае получения соответствующего судебного решения о взыскании долга, государственный исполнитель ограничен в мерах по его исполнению, поскольку государство запрещает его выполнять за счет имущества должника соответственно в мораторий.

Такое ограничение с точки зрения обеспечения конкуренции уже априори устанавливает неравенство прав, поскольку частные субъекты при осуществлении предпринимательской деятельности рассчитывают на возможность взыскания их имущества в случае соответствующего судебного решения.

Таким образом, продолжение действия моратория не только не будет способствовать экономическому росту самих государственных компаний, но и будет продолжать нарушение прав кредиторов и углубит несоответствие украинского законодательства европейским практикам.

Вместе с тем, в условиях действия правового режима военного положения сиюминутное снятие моратория может привести к негативным последствиям в деятельности отдельных государственных компаний. Поэтому для решения указанной проблемы необходимо внедрение новых, системных и более совершенных законодательных инструментов, которые в том числе будут предусматривать постепенное и поэтапное снятие моратория. Поэтапность снятия моратория будет создавать условия для невозможности одновременного взыскания со всех видов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых государственная доля. Такая постепенность будет обеспечиваться путем установления размера государственной доли в уставном капитале хозяйственного общества на каждом этапе как критерия определения субъекта, для которого будет происходить снятие запрета для реализации его имущества в процедуре исполнительного производства.

При этом процедура продажи имущества в исполнительном производстве отличается от процедуры продажи имущества государственной собственности и приватизации государственного имущества. Снятие моратория без унификации процедуры продажи такого имущества с уже имеющимися процедурами, применяемыми к другому государственному имуществу, может привести к коррупционным рискам и выводу имущества государственной собственности через процедуру исполнительного производства без продаж путем проведения электронных аукционов (публичных торгов) в двухуровневой электронной торговой системе, которая применяется к другим видам публичных активов в Украине.

Таким образом, необходимо определить четкие требования к электронной торговой системе, в которой будут проводиться аукционы по реализации арестованного имущества, и предусмотреть двухуровневость, как это предусмотрено для реализации государственного имущества.

Важно определить на законодательном уровне требования к администратору, организатору и операторам электронных площадок, которые делают невозможным сочетание этих ролей в одном лице для нивелирования коррупционных рисков. Также предусмотреть требования к самим аукционам, порядку их проведения, определение стартовой цены на повторных аукционах, особенностей обнародования сведений об участниках аукционов, особенностей оформления результатов аукциона и т. д.

Автор: Наталья Мамченко

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