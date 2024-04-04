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Укренерго вводить графіки вимкнення світла у 6 областях

19:20, 4 квітня 2024
Графіки відключення запровадять у шести областях до 22:00.
Укренерго вводить графіки вимкнення світла у 6 областях
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Укренерго повідомляє, що вводяться тимчасові обмеження на споживання в електроенергії в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Зазначається, що обмеження будуть стосуватись проміжку часу з 18:20 до 22:00.

"Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", – пояснили в Укренерго.

Крім того, ввечері в країні зростає споживання через похолодання, кажуть в регуляторі.

В Укренерго нагадали, що наразі продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі.

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