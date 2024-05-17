За $3500 забезпечували ухилянтам «зелений маршрут» до Молдови: викрили ділків

Зловмисники пропонували ухилянтам послуги «поводирів» до Молдови.

На Одещині правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України, який забезпечували двоє жителів Болградського району 40 та 50 років. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Було встановлено, що зловмисники в інтернет-мережі та серед свого оточення підшукують «клієнтів», які прагнуть уникнути призову й втекти з країни. Вони пропонували ухилянтам послуги «поводирів» до Молдови, а точніше за 3500 доларів обіцяли провести їх до сусідньої країни вночі, пішки, польовими дорогами, поза пунктами пропуску.

Головним у цій схемі був молодший за віком зловмисник, відносно якого в суді вже знаходяться матеріали іншого кримінального провадження з обвинувачення у скоєнні аналогічного злочину, старший – виконував роль пособника.

Правоохоронці припинили протиправні дії зловмисників, коли ті намагалися переправити за кордон кількох військовозобов’язаних чоловіків і отримали за свої послуги 7000 доларів.

Їм також повідомили про підозру. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці встановлюватимуть інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми.

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