У Києві молодик продав автівку, а через декілька днів викрав її: що не сподобалося у новому власнику

Порушнику повідомлено про підозру, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві 23-річний чоловік продав свою автівку Audi, а через тиждень викрав її, бо йому нібито не сподобалося, що новий власник хоче її знову продати, тож він вирішив повернути транспортний засіб собі. Молодику повідомлено про підозру

За даними Головного управління Національної поліції у Києві, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його автомобіль було викрадено. Поліція встановила, що заявник нещодавно став власником автомобіля «Audi», який мав намір продати. Поки він спілкувався з покупцями на вулиці, невідомий сів до салону транспортного засобу та поїхав з місця.

Після встановлення місцезнаходження викраденого автомобіля поліція затримала чоловіка, який незаконно заволодів машиною. Тепер йому доведеться відповідати за порушення за законом, а саме ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваного, якому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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