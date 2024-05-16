В Киеве молодой человек продал машину, а через несколько дней угнал ее: что не понравилось в новом владельце

Нарушителю сообщено о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве 23-летний мужчина продал свою машину Audi, а через неделю похитил ее, потому что ему якобы не понравилось, что новый владелец хочет ее снова продать, поэтому он решил вернуть транспортное средство себе. Молодому человеку сообщено о подозрении

По данным Главного управления Национальной полиции в Киеве, в Святошинское управление полиции поступило сообщение от мужчины о том, что его автомобиль был похищен. Полиция установила, что заявитель недавно стал владельцем автомобиля «Audi», который намеревался продать. Пока он общался с покупателями на улице, неизвестный сел в салон транспортного средства и уехал с места.

После установления местонахождения похищенного автомобиля полиция задержала мужчину, который незаконно завладел машиной. Теперь ему придется отвечать за нарушение по закону, а именно ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого, которому грозит до пяти лет лишения свободы.

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