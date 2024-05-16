«Направление остается крайне сложным»: Зеленский в Харькове провел заседание Ставки

По словам Владимира Зеленского, на сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая.

Фото: president.gov.ua

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В Харькове прошло заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал развернутый доклад Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, командующих ОСУВ «Хортица» Юрия Содоля и ОТУ «Харьков» Михаила Драпатого относительно оперативной ситуации, задач и потребностей каждой привлеченной бригады, каждого подразделения, в частности на Харьковщине, в районах Липцы.

В ходе заседания Ставки подробно проанализировали перспективы развития боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и украинские возможности противодействовать российским наступательным планам.

«По состоянию на сегодняшний день ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным – подразделения усиливают», – сказал Президент.

Руководители ГУР Кирилл Буданов и СВР Олег Иващенко доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ Василий Малюк – о контрдиверсионных мерах. Определен план дальнейших действий – и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.

Президент также заслушал доклады руководителей областной власти по другим приграничным и прифронтовым регионам относительно текущей ситуации, основных рисков, ключевых потребностей и дал соответствующие поручения.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на передовой в Харьковской области продолжаются оборонительные бои и жестокие бои на значительной части пограничной полосы.

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