Практика судов
  1. В Украине

«Направление остается крайне сложным»: Зеленский в Харькове провел заседание Ставки

13:31, 16 мая 2024
По словам Владимира Зеленского, на сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая.
«Направление остается крайне сложным»: Зеленский в Харькове провел заседание Ставки
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове прошло заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал развернутый доклад Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, командующих ОСУВ «Хортица» Юрия Содоля и ОТУ «Харьков» Михаила Драпатого относительно оперативной ситуации, задач и потребностей каждой привлеченной бригады, каждого подразделения, в частности на Харьковщине, в районах Липцы.

В ходе заседания Ставки подробно проанализировали перспективы развития боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели и украинские возможности противодействовать российским наступательным планам.

«По состоянию на сегодняшний день ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, наши воины наносят оккупанту ощутимые потери. Но направление остается крайне сложным – подразделения усиливают», – сказал Президент.

Руководители ГУР Кирилл Буданов и СВР Олег Иващенко доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ Василий Малюк – о контрдиверсионных мерах. Определен план дальнейших действий – и для областных властей Харьковщины, и для всех структур, отвечающих за безопасность в регионе.

Президент также заслушал доклады руководителей областной власти по другим приграничным и прифронтовым регионам относительно текущей ситуации, основных рисков, ключевых потребностей и дал соответствующие поручения.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на передовой в Харьковской области продолжаются оборонительные бои и жестокие бои на значительной части пограничной полосы. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин разрешил военным завещать выплату единоразовой денежной помощи родственникам на случай гибели

Кроме чиновников, «завещать» единовременную денежную помощь теперь смогут и военнослужащие – Кабмин принял постановление.

Рассмотрение ТЦК дела об админправонарушении в отсутствие лица, которое должным образом не уведомили о дате рассмотрения, является безусловным основанием для отмены постановления о привлечении к ответственности – суд

Апелляционный админсуд отменил штраф от ТЦК, поскольку ТЦК не смог доказать факт надлежащего уведомления мужчины о рассмотрении дела по статьям 210 и 210-1 КУоАП.

Военнообязанным вклеивают штрих-код в военный билет – для чего это нужно

VIN-код — это идентификационный код, который Реестр «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному, и при проверке документов работниками ТЦК или полиции будет видно, обновило ли лицо свои данные.

Военнослужащий хотел уволиться со службы в связи с наличием жены, имеющей инвалидность ІІІ группы и получил отказ – что решил Верховный Суд

Основание увольнения с военной службы в связи с наличием жены из числа лиц с инвалидностью является самостоятельным основанием, и закон не конкретизирует, какая именно группа инвалидности должна быть и необходим ли уход за лицом.

Несоблюдение судами специального порядка рассмотрения споров о признании недействительным нормативно-правого акта является безусловным основанием для рассмотрения такого дела сначала – Верховный Суд

Нормативно-правовой акт в отличие от индивидуального акта не отменяется с момента его принятия, а признается недействительным полностью или в отдельной его части с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда и, соответственно, не предусматривает восстановление прав, которые были нарушены во время действия такого акта.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва