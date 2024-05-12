Зеленский о ситуации в Харьковской области: Есть села, которые из «серой зоны» стали зоной боевых действий

Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжаются жестокие бои на значительной части пограничной полосы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на передовой в Харьковской области продолжаются оборонительные бои и жестокие бои на значительной части пограничной полосы. Об этом он сказал во время вечернего обращения 12 мая.

«Есть села, которые фактически из «серой зоны» стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения», - рассказал он.

По словам Зеленского, также чрезвычайно сложная ситуация в окрестностях Волчанска, ведь город находится под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия украинских военных.

«Очень важно, чтобы максимум эффективности был проявлен сейчас каждым – каждым, кто именно там, на Харьковщине. В военных силах, в силах безопасности, в местных властях, в общинах», — добавил Президент.

Зеленский подчеркнул, что замысел ударов россии на Харьковщине состоит в том, чтобы растянуть украинские силы и поднять моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться.

В то же время, Президент добавил, что сейчас не менее обостренная ситуация на Донецком направлении.

«Покровское направление, несмотря ни на что – наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское и Времевское направления, Краматорское, Купянское», — заявил он.

Ранее Сырский сообщил, какая сейчас ситуация на Харьковском направлении.

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