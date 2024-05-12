ТЦК отправило повестку военному, который потерял на войне обе ноги

Военный, потерявший на фронте обе ноги, получил повестку от ТЦК.

Фото: volynpost.com

В Киеве работники Деснянского ТЦК и СП прислали повестку ветерану и активисту Олегу Симорозу, потерявшему на фронте обе ноги. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (ранее – Twitter).

По словам Симороза, повестку прикрепили к коммунальным платежам.

Олег подорвался на мине во время выполнения боевых задач на востоке Украины. Известно, что мужчина снят с военного учета и протезирует в США. Ветеран ВСУ говорит, что обязательно поедет в военкомат, когда вернется домой.

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