ТЦК відправило повістку військовому, який втратив на війні обидві ноги

Військовий, який втратив на фронті обидві ноги, отримав повістку від ТЦК.

Фото: volynpost.com

У Києві працівники Деснянського ТЦК та СП надіслали повістку ветерану та активісту Олегу Симорозу, який втратив на фронті обидві ноги. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі X (раніше - Twitter).

За словами Симороза, повістку прикріпили до комунальних платежів.

Олег підірвався на міні під час виконання бойових завдань на сході України. Відомо, що чоловік знятий із військового обліку і проходить протезування в США. Ветеран ЗСУ каже, що обов’язково поїдит до військкомату, коли повернеться додому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.