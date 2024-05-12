Держсекретар США Блінкен заявив, що затримка допомоги для України мала «свою ціну»

Ентоні Блінкен переконаний, що Україна може тримати лінію фронту на сході.

Фото: slovoidilo.ua

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що затримка допомоги для України мала наслідки, а проте ЗСУ здатні ефективно утримувати позиції на сході. Про це він сказав під час відповіді на питання щодо спроб росії просуватися на Харківщині, передає cbsnews.com.

Він наголосив, що багатомісячна затримка в затвердженні фінансування та надсилання обладнання в Україну мала «свою ціну».

За словами держсекретаря, США та Європа роблять «все можливе, щоб якомога швидше надати допомогу».

«Я переконаний, що Україна може ефективно тримати лінію (фронту, - ред) на сході, вона може продовжувати натискати на переваги, отримані в Чорному морі, […] а також тримати російські сили під прицілом, зокрема в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії. Ми надаємо обладнання для цього, але це складний момент», — заявив Блінкен.

Раніше ми писали, що США терміново продають Україні три установки HIMARS.

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