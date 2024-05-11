США терміново продають Україні три установки HIMARS

Держдеп США дав згоду на невідкладний продаж Україні трьох систем HIMARS.

Державний департамент США схвалив терміновий продаж уряду України трьох пускових установок для реактивних систем залпового вогню HIMARS за приблизно 30 мільйонів доларів. Про це повідомляє Агентство зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

Зазначається, що Україна звернулася з проханням придбати три ракетні комплекси HIMARS, які профінансує уряд Німеччини.

Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає термінового продажу Україні вказаних систем, які надійдуть із запасів армії Сполучених Штатів.

Вказується, що цей продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей та цілей національної безпеки Сполучених Штатів «шляхом посилення здатності України захищати себе та реагувати на триваючу російську агресію».

«Це буде продаж зі складу армії США. Про жодні компенсаційні угоди, запропоновані у зв’язку з цим потенційним продажем, не повідомляється. Реалізація запропонованого продажу не потребуватиме відрядження в Україну додаткових представників уряду США або підрядників», — наголосили в Агентстві зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

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