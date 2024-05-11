США срочно продают Украине три установки HIMARS

Госдеп США дал согласие на неотложную продажу Украине трех систем HIMARS.

Государственный департамент США одобрил срочную продажу правительства Украины трех пусковых установок для реактивных систем залпового огня HIMARS за примерно 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Украина обратилась с просьбой приобрести три ракетных комплекса HIMARS, которые профинансирует правительство Германии.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует срочных продаж Украине указанных систем, которые поступят из запасов армии Соединенных Штатов.

Указывается, что эта продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов "путем усиления способности Украины защищать себя и реагировать на продолжающуюся российскую агрессию".

«Это будет продажа из состава армии США. Ни о каких компенсационных сделках, предложенных в связи с этой потенциальной продажей, не сообщается. Реализация предложенных продаж не потребует командировки в Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков», — отметили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

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