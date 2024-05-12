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Госсекретарь США Блинкен заявил, что задержка помощи для Украины имела «свою цену»

20:12, 12 мая 2024
Энтони Блинкен уверен, что Украина может держать линию фронта на востоке.
Госсекретарь США Блинкен заявил, что задержка помощи для Украины имела «свою цену»
Фото: slovoidilo.ua
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что задержка помощи для Украины имела последствия, однако ВСУ способны эффективно удерживать позиции на востоке. Об этом он сказал во время ответа на вопрос о попытках россии продвигаться в Харьковской области, передает cbsnews.com.

Он отметил, что многомесячная задержка в утверждении финансирования и отправки оборудования в Украину имела «свою цену».

По словам госсекретаря, США и Европа делают «все возможное, чтобы как можно скорее оказать помощь».

«Я убежден, что Украина может эффективно держать линию (фронта, – ред) на востоке, она может продолжать нажимать на преимущества, полученные в Черном море, […] а также держать российские силы под прицелом, в частности в Крыму, чтобы усложнить для них продолжение этой агрессии. Мы предоставляем оборудование для этого, но это сложный момент», – заявил Блинкен.

Ранее сообщалось, что США срочно продают Украине три установки HIMARS.

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