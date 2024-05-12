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В Киевской области чрезвычайники спасли котика, который сутки провел на дереве: фото

19:36, 12 мая 2024
Спасатели сняли с дерева котика, который сам не мог слезть с ветки.
В Киевской области чрезвычайники спасли котика, который сутки провел на дереве: фото
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 В пгт Барышевка Киевской области спасатели сняли с дерева кота, который провел на ветке целые сутки. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Граждане сообщили в ГСЧС, что на ул. Чехова пушистик не может самостоятельно спуститься с дерева.

«Уже на месте, спасатели узнали от жителей, что кот залез на дерево и целые сутки не может спуститься вниз, а своими силами им не удалось помочь бедняге», - написали в ГСЧС.

Спасатели добрались до котика на лестнице, достали измученное животное и передали его местным жителям.

Ранее во Львове спасли кота, который 11 дней пробыл под завалами дома.

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