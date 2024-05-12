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Рекрутинг в ряды ВСУ: Рустем Умеров сообщил, какие профессии пользуются наибольшим спросом

19:19, 12 мая 2024
По словам Министра обороны Рустема Умерова, рекрутинговые центры в Украине были созданы, чтобы мобилизация проходила в более гражданских условиях.
Рекрутинг в ряды ВСУ: Рустем Умеров сообщил, какие профессии пользуются наибольшим спросом
Фото: pravda.com
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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в стране открыли около 20 центров рекрутинга в ряды ВСУ. В настоящее время спросом пользуются профессии, которые более приближенные к гражданской жизни. Об этом он сказал в программе «Small-talk».

По его словам, рекрутинговые центры в Украине были созданы для того, чтобы мобилизация проходила в более гражданских условиях.

«Мы все эти должности отдали компаниям, которые занимаются человеческим капиталом, чтобы они вместе с нами руководили этим процессом более профессионально. На сегодняшний день водители, механики, люди, которые хотят использовать дроны, более гражданские должности - они пользуются большим спросом», - сказал Умеров.

Ранее сообщалось, что в Украине создали центр рекрутинга Сухопутных войск.

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