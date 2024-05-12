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На что следует обратить внимание при выборе игрушки для ребенка: советы Госпродпотребслужбы

21:24, 12 мая 2024
При покупке игрушки в магазине или на рынке следует обратить внимание на наличие некоторой информации.
На что следует обратить внимание при выборе игрушки для ребенка: советы Госпродпотребслужбы
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Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предоставила несколько советов гражданам относительно того, на что стоит обратить внимание при выборе игрушки для ребенка.

Согласно статье 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», детские игрушки мягкие и детские резиновые надувные, внесенные в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену или возврату.

Требования к производителям, импортерам игрушек, материалам, из которых они изготовлены, изложены в Техническом регламенте безопасности игрушек, разработанном на основе Директивы 2009/48/ЕС Европейского Парламента и Совета от 18.06.2009 о безопасности игрушек.

При покупке игрушки в магазине или на рынке рекомендуем обратить внимание на наличие такой информации:

- артикул/штрих-код игрушки (или другой элемент для отслеживания);

- знак соответствия техническим регламентам в форме незамкнутого с правой стороны круга, внутри которого помещено стилизованное изображение трилистника;

- название и адрес производителя (в том числе – разрешается на английском языке на упаковке);

- название и адрес импортера/уполномоченного представителя;

- дата изготовления (в формате «месяц-год»);

- срок годности;

- графический предупредительный символ обозначения возраста в виде круга, в котором нарисован контур лица и указана возрастная группа. Этот символ представляет собой окружность и перекрестную черту, которые должны быть красными на белом фоне, а возрастной диапазон (0-3) и лица должны быть черными. Размер символа не должен быть меньше диаметра 10 мм. Наличие символа предупреждения о возрасте недостаточно - он должен сопровождаться кратким указанием на конкретную опасность, если такая игрушка используется детьми младше 36 месяцев.

– фраза «Детальную тех. информацию см. на диспенсере (дисплее) / в инструкции».

К игрушке обязательно прилагается инструкция по эксплуатации, схема пользования, которые напечатаны на упаковке, на отдельном листе или в виде брошюры. В инструкции, схеме по пользованию игрушками, играми или на потребительской упаковке должны быть указаны правила и виды обработки игрушек (мойка, чистка, дезинфекция и их утилизация в случае необходимости).

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