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Назначение пенсии по возрасту многодетным матерям: что нужно знать

19:54, 12 мая 2024
Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту.
Назначение пенсии по возрасту многодетным матерям: что нужно знать
Фото: hvylya.net
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия назначения пенсии по возрасту многодетным матерям.

Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа (ст. 115 Закона Украины от 9.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пяти или более детей осуществлялось родителем, отцу назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Время ухода за неработающей матерью за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста, за периоды до 1.01.2004 включается в стаж работы на основании свидетельства о рождении ребенка.

Начиная с 1.01.2004 время ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста засчитывается в страховой стаж матери при условии, если лицо ухаживает за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, и при условии получения пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

С 1.01.2005 этот период засчитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Для назначения досрочной пенсии по возрасту необходимо предоставить следующие документы:

- заявление;

- паспорт;

- свидетельство о браке заявителя (в случае смены фамилии);

- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

- трудовую книжку и другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж;

- свидетельства о рождении детей;

- паспорта детей (при наличии).

Согласно пункту 6 статьи 1 Закона Украины от 1.06.2000 № 1767-III «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» матерям, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста (при этом учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядка), к размеру пенсии назначается надбавка - пенсия за особые заслуги перед Украиной в размере от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в зависимости от количества детей).

Если в случае смерти матери или лишения родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, право на пенсию за особые заслуги предоставляется отцу.

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