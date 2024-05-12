Практика судів
  1. Суспільство

Призначення пенсії за віком багатодітним матерям: що треба знати

19:54, 12 травня 2024
Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком.
Призначення пенсії за віком багатодітним матерям: що треба знати
Фото: hvylya.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови призначення пенсії за віком багатодітним матерям.

Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу (ст. 115 Закону України від 9.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, батьку призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років.

Час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку, за періоди до 01.01.2004 включається до стажу роботи на підставі свідоцтва про народження дитини.

Починаючи з 1.01.2004 час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до страхового стажу матері за умови, якщо особа доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

З 01.01.2005 цей період зараховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Для призначення дострокової пенсії за віком необхідно надати наступні документи:

- заяву;

- паспорт;

- свідоцтво про шлюб заявника (у разі зміни прізвища);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

- трудову книжку та інші документи, що підтверджують набутий страховий стаж;

- свідоцтва про народження дітей;

- паспорти дітей (за наявності).

Відповідно до пункту 6 статті 1 Закону України від 1.06.2000 № 1767-ІІІ «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» матерям, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку (при цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку), до розміру пенсії призначається надбавка — пенсія за особливі заслуги перед Україною в розмірі від 35 % до 40 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (залежно від кількості дітей).

Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до порядку, умов та критеріїв встановлення інвалідності

Уряд вніс зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності.

Верховний Суд вказав на обов’язок Верховної Ради України надати на запит публічну інформацію, що знаходиться у її володінні

Обов’язок Верховної Ради надавати на запит публічну інформацію – позиція Верховного Суду.

Верховний Суд залишив в силі вирок жінці-ВПО, яка отримувала 2 тисячі грн допомоги від держави, але не повідомила про набуття квартири у Харкові

Верховний Суд фактично скасував виправдувальний вирок і зазначив, що це шахрайство, незважаючи на те, що жінка відшкодувала отримані нею 30 тисяч грн від держави і стверджувала, що заповнила формуляр помилково.

Чоловік пояснював повідомлення про замінування незгодою з діями працівників СІЗО та рішеннями суду – що вирішив Верховний Суд

Касаційний кримінальний суд пояснив, коли вважається, що особа вчиняє дії в стані крайньої необхідності, і коли вони є правомірними.

Судовий розгляд кримінальних справ у випадку заміни судді будуть продовжувати, а не починати спочатку

Верховна Рада готується прийняти за основу зміни до КПК, за якими розгляд кримінального провадження будуть продовжувати, а не починати спочатку у випадку заміни судді – у ГНЕУ наголосили на порушенні принципу незмінності складу суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Стахова
    Наталія Стахова
    суддя Луганського апеляційного суду