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ГУР було відомо про плани наступу ворога на Харківщину, — Андрій Юсов

18:06, 12 травня 2024
У розвідці заявили, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий.
ГУР було відомо про плани наступу ворога на Харківщину, — Андрій Юсов
Фото: suspilne.media
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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що знали про графік наступу російських окупаційних військ на півночі Харківщини і закликають військових рф здаватися в полон. Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було проінформовано Головним управлінням розвідки, як і належить, всі необхідні інстанції, керівництво і командування», - сказав він.

Також Юсов додав, що разом із Силами оборони на Харківському напрямку воюють спецпідрозділи ГУР.

Ще він заявив, що ворог на цьому напрямку несе великі втрати та закликав окупантів здаватися в полон.  

Раніше Сирський повідомив, яка наразі ситуація на Харківському напрямку.

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