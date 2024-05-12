Намагався продати речі людям, яких пограбував: у Британії судили «найдурнішого злочинця»

Загальна вартість майна, що зникла в результаті пограбування, оцінювалася в 1500 фунтів стерлінгів.

Фото: dailystar.co.uk

У Великій Британії 25-річного Каллум-Луїса Еллербі з Йоркширу засудили до 18 місяців в'язниці за серію крадіжок та пограбувань, передає Daily Star.

Суддя Саймон Гіки назвав злодія «найдурнішим злочинцем» через незвичайну ситуацію, пов'язану зі спробою продати викрадені інструменти тим самим людям, яких напередодні обікрали.

У листопаді 2023 року чоловік запропонував робітникам на будівельному майданчику купити електроінструменти, які в результаті виявилися викраденими з цього ж місця лише кількома годинами раніше.

Слідство встановило, що злочинці проникли до будинку, зламавши двері внутрішнього дворика і викрали майно на суму близько 1500 фунтів стерлінгів.

Адвокат Лілі Вільдман заявила про розуміння підзахисним необхідності зміни способу життя, проте суд вирішив, що лише в'язниця може дати бажаний результат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.