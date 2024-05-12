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В Ізраїлі дівчина відсудила у лікарні понад $23 000 за шрами на грудях після операції

18:42, 12 травня 2024
Суддя заявила, що хірург повинен був повідомити дівчину повну інформацію про можливі наслідки операції.
В Ізраїлі дівчина відсудила у лікарні понад $23 000 за шрами на грудях після операції
Фото ілюстративне, джерело фото: medikom.ua
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У Єрусалимі суд зобов'язав лікарню виплатити 86 500 шекелів (23 204 доларів) дівчині, яка перенесла операцію зі зменшення грудей, після якої залишилися шрами, передає vesty.co.il.

Пацієнтка заявила, що лікування було проведено недбало і завдало їй значних збитків, включаючи фізичний та психічний розлад. Вона розповіла, що соромиться власного тіла, у неї знизилася самооцінка, вона не може зустрічатися з чоловіками і страждає на депресію через свій зовнішній вигляд, що негативно впливає на її життя. Вона також заявила, що через підвищену чутливість післяопераційних рубців у майбутньому не зможе годувати грудьми.

Дівчина звинуватила лікарню в недбалому проведенні операції і в тому, що їй не повідомили про можливі ризики, з якими вона зіткнулася де-факто. Представник лікарні заперечив, що недбалості допущено не було ні в ході операції, ні в інформуванні пацієнтки, і попросив відхилити її позов.

Суддя погодилася із твердженнями лікарні, що недбалості не було. Твердження про те, що груди залишилися великими, було відхилено, оскільки були записи про задоволення пацієнтки результатами операції відразу після її проведення. Експерт із боку пацієнтки також підтвердив, що зменшення розміру було проведено якісно.

З іншого боку, суддя погодилася, що після операції грудь та соски стали асиметричними та утворилися помітні потворні рубці, але додала, що, на її думку, це природні та відомі ускладнення зменшення грудей, що не свідчать про ознаки недбалості у діях хірурга.

Водночас суддя визнала, що лікар не дав позивачці достатньо зрозумілих роз'яснень щодо побічних ефектів. Суддя дійшла висновку, що недостатнє інформування стало порушенням права позивачки.

Суддя ухвалила, що лікарня виплатить позивачеві 70 000 шекелів (18 778 доларів), а також сплатить гонорар адвоката у розмірі 16 500 шекелів (4426 доларів).

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