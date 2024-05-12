Практика судов
  1. В мире

В Израиле девушка отсудила у больницы более $23 000 за шрамы на груди после операции

18:42, 12 мая 2024
Судья заявила, что хирург обязан был сообщить девушке полную информацию о возможных последствиях операции.
В Израиле девушка отсудила у больницы более $23 000 за шрамы на груди после операции
Фото иллюстративное, источник фото: medikom.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Иерусалиме суд обязал больницу выплатить 86 500 шекелей (23 204 долларов) девушке, перенесшей операцию по уменьшению груди, после которой у нее остались шрамы, передает vesty.co.il.

Пациентка заявила, что лечение было проведено халатно и причинило ей значительный ущерб, включая физическое и психическое расстройство. Она рассказала, что стесняется собственного тела, у нее снизилась самооценка, она не может встречаться с мужчинами и страдает от депрессии из-за своего внешнего вида, что негативно влияет на ее жизнь. Она также заявила, что из-за повышенной чувствительности послеоперационных рубцов в будущем не сможет кормить грудью.

Девушка обвинила больницу в халатном проведении операции и в том, что ей не сообщили о возможных рисках, c которыми она столкнулась де-факто. Представитель больницы возразил, что халатности допущено не было ни в ходе операции, ни в информировании пациентки, и попросил отклонить ее иск.

Судья согласилась с утверждениями больницы, что халатности не было. Утверждение о том, что груди остались большими, также было отклонено, поскольку имелись записи об удовлетворении пациентки результатами операции сразу после ее проведения. Эксперт со стороны пациентки также подтвердил, что уменьшение размера было проведено качественно.

С другой стороны, судья согласилась, что после операции груди и соски стали асимметричными и образовались заметные уродливые рубцы, но добавила, что, по ее мнению, это естественные и известные осложнения уменьшения груди, не свидетельствующие о признаках халатности в действиях хирурга.

Вместе с тем судья признала, что врач не дал истице достаточно понятных разъяснений по поводу побочных эффектов. Судья пришла к выводу, что недостаточное информирование стало нарушением права истицы.

Судья постановила, что больница выплатит истице 70 000 шекелей (18 778 долларов), а также оплатит гонорар адвоката в размере 16 500 шекелей (4 426 долларов).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд оставил в силе приговор женщине-ВПЛ, которая получала 2 тысячи грн помощи от государства, но не сообщила о приобретении квартиры в Харькове

Верховный Суд фактически отменил оправдательный приговор и отметил, что это мошенничество, несмотря на то, что женщина возместила полученные ею 30 тысяч грн от государства и утверждала, что заполнила формуляр с ошибкой.

Мужчина объяснял сообщение о заминировании несогласием с действиями работников СИЗО и решениями суда – что решил Верховный Суд

Кассационный уголовный суд объяснил, когда считается, что лицо совершает действия в состоянии крайней необходимости, и когда они являются правомерными.

Судебное рассмотрение уголовных дел в случае замены судьи будут продолжать, а не начинать сначала

Верховная Рада готовится принять за основу изменения в УПК, по которым рассмотрение уголовного производства будут продолжать, а не начинать сначала в случае замены судьи – в ГНЭУ отметили нарушение принципа неизменности состава суда.

Верховная Рада внесла изменения в УПК о дистанционном участии заключенных в судебных заседаниях

Теперь будет определено, что лицо, которое содержится в СИЗО или в тюрьме, может принять участие в судебном заседании в режиме видеоконференции в помещении такого учреждения посредством его технических средств и с использованием собственного КЭП.

В Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если человек не обновил данные

Также благодаря реестру военнообязанных «Оберег» будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении и будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Стахова
    Наталія Стахова
    суддя Луганського апеляційного суду