В Израиле девушка отсудила у больницы более $23 000 за шрамы на груди после операции

Судья заявила, что хирург обязан был сообщить девушке полную информацию о возможных последствиях операции.

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В Иерусалиме суд обязал больницу выплатить 86 500 шекелей (23 204 долларов) девушке, перенесшей операцию по уменьшению груди, после которой у нее остались шрамы, передает vesty.co.il.

Пациентка заявила, что лечение было проведено халатно и причинило ей значительный ущерб, включая физическое и психическое расстройство. Она рассказала, что стесняется собственного тела, у нее снизилась самооценка, она не может встречаться с мужчинами и страдает от депрессии из-за своего внешнего вида, что негативно влияет на ее жизнь. Она также заявила, что из-за повышенной чувствительности послеоперационных рубцов в будущем не сможет кормить грудью.

Девушка обвинила больницу в халатном проведении операции и в том, что ей не сообщили о возможных рисках, c которыми она столкнулась де-факто. Представитель больницы возразил, что халатности допущено не было ни в ходе операции, ни в информировании пациентки, и попросил отклонить ее иск.

Судья согласилась с утверждениями больницы, что халатности не было. Утверждение о том, что груди остались большими, также было отклонено, поскольку имелись записи об удовлетворении пациентки результатами операции сразу после ее проведения. Эксперт со стороны пациентки также подтвердил, что уменьшение размера было проведено качественно.

С другой стороны, судья согласилась, что после операции груди и соски стали асимметричными и образовались заметные уродливые рубцы, но добавила, что, по ее мнению, это естественные и известные осложнения уменьшения груди, не свидетельствующие о признаках халатности в действиях хирурга.

Вместе с тем судья признала, что врач не дал истице достаточно понятных разъяснений по поводу побочных эффектов. Судья пришла к выводу, что недостаточное информирование стало нарушением права истицы.

Судья постановила, что больница выплатит истице 70 000 шекелей (18 778 долларов), а также оплатит гонорар адвоката в размере 16 500 шекелей (4 426 долларов).

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