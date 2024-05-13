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Как военным и ветеранам бесплатно получить услуги по зубопротезированию – разъяснение

00:00, 13 мая 2024
Воспользоваться услугой пациент может один раз в течение года.
Как военным и ветеранам бесплатно получить услуги по зубопротезированию – разъяснение
Источник фото: Jonathan Borba / Unsplash
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Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья запускает пилотный проект «Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». Это дополнительная к Программе медицинских гарантий инициатива, на которую в бюджете 2024 года предусмотрено 750 млн грн.

Услугу бесплатного зубопротезирования могут получить:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • военнослужащие.

Воспользоваться услугой пациент может один раз в течение года. Предельная стоимость предоставленных медуслуг – 14 984 грн.

Чтобы получить услугу по зубопротезированию, необходимо:

  • иметь направление от стоматолога;
  • обратиться в медучреждение, заключившее договор с НСЗУ
  • заполнить заявление;
  • предоставить копии документов с предъявлением их оригиналов.

Как подчеркивают в НСЗУ, более 100 военных уже установили безвозмездно зубные протезы за первый месяц работы программы.

В Минздраве отмечают, что такие услуги предоставляются в 45 медучреждениях Украины, которые законтрактованы НСЗУ, но заключение и подписание договоров продолжается, поэтому перечень медучреждений будет расширяться.

С подробным перечнем документов, услуг и законтрактованными медицинскими учреждениями можно ознакомиться на сайте НСЗУ по ссылке: здесь.

Как мы писали, ветераны и участники боевых действий смогут бесплатно протезировать зубы. Правительство утвердило порядок использования средств для пилотного проекта безвозмездного зубопротезирования ветеранов. Национальная служба здоровья Украины уже разработала и согласовала с Минздравом форму договора для медицинских учреждений, желающих принять участие в реализации проекта. Заключить договор на зубопротезирование для ветеранов смогут медучреждения любой формы собственности.

По результатам опроса в плановой стоматологической помощи нуждаются почти 50% ветеранов.

Ранее мы писали, что услуги ветеранам планируют предоставлять по принципу единого окна. По словам и.о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна, ветеранская политика нуждается в кардинальных переменах, ведь Минветеранов – это история не только о льготах.

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