Услуги ветеранам планируют предоставлять по принципу единого окна – что известно

По словам Александра Порхуна, ветеранская политика нуждается в кардинальных переменах, ведь Минветеранов – это история не только о льготах.

По словам и.о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна, в Украине будет принят единый стандарт предоставления услуг ветеранам.

«Все услуги в смартфоне и доступны в один клик. Есть понимание и видение, как это сделать», – сказал он.

Александр Порхун отметил, что после победы к гражданской жизни должны вернуться около 1,5 млн ветеранов. Вопрос возвращения к мирной жизни будет стоять и перед их семьями.

«Ветеранская политика нуждается в кардинальных переменах. Минветеранов – это история не только о льготах», – отметил и.о. министра.

Одной из основных проблем он назвал медицинское обеспечение.

«Из предварительных есть договоренность изменить список по программе «Доступные лекарства» и расширить услуги по качественной стоматологии», – привел он примеры. Также, по его словами, неприемлемо, когда часть ветеранов не знают, куда обратиться за помощью, где и как получить психологическую помощь.

Также и.о. министра затронул тему трудоустройства ветеранов.

«Мы должны наработать четкие алгоритмы действий с работодателями и государственными органами. Особое внимание и подход – к людям с инвалидностью», – сказал Александр Порхун.

Он также заявил о планах усилить вовлеченность представителей органов местных властей для реализации ветеранской политики.

Как мы писали, стоматологическую помощь ветеранам и участником боевых действий хотят сделать бесплатной. По результатам опроса в плановой стоматологической помощи нуждаются почти 50% ветеранов.

Как мы рассказывали ранее, электронные документы для военных будут в аналоге приложения Дія под названием Армія+, которое готовит к запуску Минобороны.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее сообщал, что Минцифры вместе с Министерством обороны работают над введением электронного военного билета.

Также стало известно, что электронных повесток в мобильном приложении Армія+ не будет. Данное приложение создают для тех, кто уже служит в армии.

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