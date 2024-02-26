Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Порядок ограничения уклонистов в праве на управление авто и на выезд за границу: стали известны поправки к законопроекту о мобилизации в КАСУ

Стали известны поправки, которые предлагает председатель Комитета ВР по правовой политике Денис Маслов в Кодекс административного судопроизводства в части порядка ограничения уклонистов в праве на управление автомобилем.

Мобилизация осужденных: какие изменения в Уголовный кодекс предлагаются в поправках к законопроекту о мобилизации

Спикер Руслан Стефанчук предложил поправку к законопроекту о мобилизации, которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Суд не должен дублировать решение лично истцу, если оно доставлено в Электронный кабинет адвоката, даже если адвокат его проигнорировал, - позиция Верховного Суда

Истец утверждал, что его адвокат получил судебное решение через электронный кабинет, но не сообщил ему, поэтому был пропущен срок на апелляционное обжалование: что решил Верховный Суд

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

В НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров

Обрабатывал данные в ходе квалификационного оценивания судей – что известно о новом главе НАПК Викторе Павлущике.

  1. В Украине

Услуги ветеранам планируют предоставлять по принципу единого окна – что известно

17:58, 26 февраля 2024
По словам Александра Порхуна, ветеранская политика нуждается в кардинальных переменах, ведь Минветеранов – это история не только о льготах.
Услуги ветеранам планируют предоставлять по принципу единого окна – что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По словам и.о. министра по делам ветеранов Александра Порхуна, в Украине будет принят единый стандарт предоставления услуг ветеранам.

«Все услуги в смартфоне и доступны в один клик. Есть понимание и видение, как это сделать», – сказал он.

Александр Порхун отметил, что после победы к гражданской жизни должны вернуться около 1,5 млн ветеранов. Вопрос возвращения к мирной жизни будет стоять и перед их семьями.

«Ветеранская политика нуждается в кардинальных переменах. Минветеранов – это история не только о льготах», – отметил и.о. министра.

Одной из основных проблем он назвал медицинское обеспечение.

«Из предварительных есть договоренность изменить список по программе «Доступные лекарства» и расширить услуги по качественной стоматологии», – привел он примеры. Также, по его словами, неприемлемо, когда часть ветеранов не знают, куда обратиться за помощью, где и как получить психологическую помощь.

Также и.о. министра затронул тему трудоустройства ветеранов.

«Мы должны наработать четкие алгоритмы действий с работодателями и государственными органами. Особое внимание и подход – к людям с инвалидностью», – сказал Александр Порхун.

Он также заявил о планах усилить вовлеченность представителей органов местных властей для реализации ветеранской политики.

Как мы писали, стоматологическую помощь ветеранам и участником боевых действий хотят сделать бесплатной. По результатам опроса в плановой стоматологической помощи нуждаются почти 50% ветеранов.

Как мы рассказывали ранее, электронные документы для военных будут в аналоге приложения Дія под названием Армія+, которое готовит к запуску Минобороны.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее сообщал, что Минцифры вместе с Министерством обороны работают над введением электронного военного билета.

Также стало известно, что электронных повесток в мобильном приложении Армія+ не будет. Данное приложение создают для тех, кто уже служит в армии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області