Мы работаем над Электронным кабинетом военнообязанного, а в Армии+ не будет повесток, - Минобороны

Вместе с Минцифрой продолжается работа над созданием Электронного кабинета военнообязанного.

Источник фото: Минобороны

Электронных повесток в мобильном приложении Армия+ не будет. Данное приложение создают для тех, кто уже служит в армии. Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко в эфире телемарафона. Она объяснила, что Армия+ должна лишить военных бумажной работы.

Вместе с тем, как известно, на подпись Президенту Владимиру Зеленскому направлен законопроект 10062 о цифровизации военного учета, предусматривающий введение Электронного кабинета для военнообязанного.

Предлагается установить, что призывник, военнообязанный и резервист имеет право получать информацию о своем включении (невключении) в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Устанавливается, что предоставление информации о своем включении (невключении) в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через системы Министерства цифровой трансформации.

«Что касается электронного кабинета военнообязанного – сейчас Минобороны над ним работает вместе с Минцифры и пытается разработать удобный функционал для обновления данных, а также, чтобы сократить визиты во все учреждения, а перевести это в онлайн-формат», - добавила Катерина Черногоренко.

Напомним, в Реестр попадут персональные данные о месте жительства и месте нахождения; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях, опекунах, попечителях и других представителях, а также детях – с согласия; реквизиты паспорта; о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; оцифрованный образ лица; сведения о перемещении человека на временно оккупированную территорию, об образовании и специальности, об опыте работы; о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга; о разрешении на хранение и ношение оружия; об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставлении на постоянное проживание за границей или возвращении на проживание в Украину, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Эти данные будут цифровизированы.

Автор: Наталья Мамченко

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