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  1. В Украине

Какие операции освобождаются от налогообложения НДС: разъяснение налоговой

11:47, 22 февраля 2024
В Украине ряд операций освобождается от налогообложения НДС.
Какие операции освобождаются от налогообложения НДС: разъяснение налоговой
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Государственная налоговая служба в Киевской области напомнила, какие сделки освобождаются от налогообложения НДС. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, согласно п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 НКУ освобождаются от налогообложения НДС операции по оказанию благотворительной помощи, в том числе бесплатная поставка товаров/услуг благотворительным организациям, образованным и зарегистрированным в соответствии с законодательством, и оказание такой помощи благотворительными организациями приобретателям (субъектам) благотворительной помощи в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности и благотворительные организации.

Бесплатной поставкой является поставка товаров/услуг благотворительным организациям и приобретателям благотворительной помощи без какой-либо денежной, материальной или других видов компенсации. В случае несоблюдения условий, определенных подпунктом, такие операции облагаются налогом на общих основаниях.

Товары, поступающие в качестве благотворительной помощи от отечественных благотворителей маркируются путем нанесения надписи «Благотворительная помощь. Продажа запрещена» на этикетку, ярлык или на внешнюю или внутреннюю упаковку товара.

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