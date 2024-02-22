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  1. В Украине

Украина проложила маршруты, по которым может доставлять грузы в обход Польши

10:32, 22 февраля 2024
В Мининфраструктуре пишут, что речные перевозки только флотом УДП являются альтернативой 2-5 тысячам грузовиков.
Украина проложила маршруты, по которым может доставлять грузы в обход Польши
Источник фото: Venti Views / Unsplash
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В связи с блокировкой западной границы Украинское Дунайское пароходство (УДП) предложило перенаправить грузы, которые перевозились в страны ЕС грузовиками, на речной транспорт. Как сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, УДП разработало три линии для баржевых караванов.

Как отмечается, пароходство планирует выставить на контейнерные линии дополнительные баржевые караваны, которые ежемесячно обеспечат доставку 2,1 тыс. TEU в Регенсбург (Германия), или 5,9 тыс. TEU в Констанцу (Румыния). УДП может работать контейнерами TEU/FEU, а также рефконтейнерами.

В Мининфраструктуре пишут, что речные перевозки только флотом УДП являются альтернативой 2-5 тысячам грузовиков.

Украина – Галац

Наиболее быстрый маршрут для опрокидывания груза через западную границу в страны ЕС. Ввиду большого расстояния речной караван может совершать 5-7 рейсов в Галац в месяц. Итак, срок доставки контейнеров составляет всего несколько дней.

Украина – Регенсбург

Маршрут позволяет доставить груз в Германию, в ближайшую точку к основному рынку потребления украинского экспорта. Или в любой порт на Среднем и Верхнем Дунае. Но продолжительность рейса дольше, чем в случае доставки в Галац.

Украина – Констанца

Доставка груза в один из самых больших европейских морских портов, с возможностью дальнейшего экспорта в любую точку мира.

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