ВККС внесла представление с рекомендацией на командировку судьи в Соломенский райсуд Киева

Комиссия внесла рекомендацию на командировку в Соломенский районный суд города Киева судьи Маловисковского райсуда Кировоградской области Дмитрия Кратко.

В среду, 21 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией на командировку судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией на командировку сроком на один год судьи Маловисковского районного суда Кировоградской области Кратка Дмитрия Михайловича в Соломенский районный суд города Киева.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала назначить на должности судей 8 победителей конкурса.

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