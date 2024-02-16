ВККС рекомендовала назначить на должности судей 8 победителей конкурса

Комиссия провела собеседования с девятью победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

Фото: vkksu.gov.ua

В четверг, 15 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседования с 9 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября прошлого года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Замикулу Бориса Сергеевича на должность судьи Московского районного суда города Харькова;

Ивасенко Соломию Михайловну на должность судьи Старосамборского районного суда Львовской области;

Пилипчука Николая Николаевича на должность судьи Лубенского горрайонного суда Полтавской области;

Рыбачук Елену Григорьевну на должность судьи Городоцкого районного суда Хмельницкой области;

Рябчун Анну Владимировну на должность судьи Березовского районного суда Одесской области;

Кащак Андрея Ярославовича на должность судьи Домановского районного суда Николаевской области;

Киндер Вячеслава Анатольевича на должность судьи Киевского районного суда города Харькова;

Иваницкую Ирину Валерьевну на должность судьи Кировского районного суда Днепропетровска.

Отказано в предоставлении рекомендации по назначению Жоги Ольги Ивановны на должность судьи Сквирского районного суда Киевской области.

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