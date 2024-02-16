ВККС рекомендовала назначить на должности судей 8 победителей конкурса

В четверг, 15 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседования с 9 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября прошлого года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Замикулу Бориса Сергеевича на должность судьи Московского районного суда города Харькова;
Ивасенко Соломию Михайловну на должность судьи Старосамборского районного суда Львовской области;
Пилипчука Николая Николаевича на должность судьи Лубенского горрайонного суда Полтавской области;
Рыбачук Елену Григорьевну на должность судьи Городоцкого районного суда Хмельницкой области;
Рябчун Анну Владимировну на должность судьи Березовского районного суда Одесской области;
Кащак Андрея Ярославовича на должность судьи Домановского районного суда Николаевской области;
Киндер Вячеслава Анатольевича на должность судьи Киевского районного суда города Харькова;
Иваницкую Ирину Валерьевну на должность судьи Кировского районного суда Днепропетровска.
Отказано в предоставлении рекомендации по назначению Жоги Ольги Ивановны на должность судьи Сквирского районного суда Киевской области.
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