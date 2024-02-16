Украина вывела в резерв рекордное количество энергоблоков ТЭС, — Минэнерго

Энергетики увеличили количество блоков ТЭС в резерве до 13.

Министерство энергетики сообщает, что на утро 16 февраля в резерве находятся рекордные с начала зимы 13 блоков теплоэлектростанций.

Как стало известно, после аварийного ремонта к работе возвращен блок ТЭС. В резерве – 13 блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

Указано, что собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 2870 МВтч. Также предполагается экспорт – до 1585 МВтч в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову.

Ситуация контролируется, графики отключений не используются.

В свою очередь Укрэнерго сообщает, что на Днепропетровщине возобновила работу теплоэлектростанция, по которой рф нанесла удар в ночь на 13 февраля.

Также во Львовской области возобновлено энергоснабжение всех потребителей, обесточенных из-за повреждения оборудования облэнерго во время ракетной атаки 15 февраля.

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