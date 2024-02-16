Україна вивела в резерв рекордну кількість енергоблоків ТЕС, — Міненерго

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ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

Суд повинен надати оцінку правомірності дій банку щодо відмови у задоволенні заяви позивача про здійснення реструктуризації кредитної заборгованості, - ВС

Банк відмовив у реструктуризації заборгованості за кредитним договором, - Верховний Суд висловився, чи є зобов’язання банку ефективним способом захисту.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Комісія з відбору голови НАЗК провела співбесіду на доброчесність з керуючим справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимиром Подорожко

Комісія запитувала про обставини візування Подорожком проєкту рішення про заборону УПЦ МП в Запорізькій області.

  1. В Україні

Україна вивела в резерв рекордну кількість енергоблоків ТЕС, — Міненерго

12:09, 16 лютого 2024
Енергетики збільшили кількість блоків ТЕС у резерві до 13.
Україна вивела в резерв рекордну кількість енергоблоків ТЕС, — Міненерго
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Міністерство енергетики повідомляє, що станом на ранок 16 лютого в резерві перебувають рекордні з початку зими 13 блоків теплоелектростанцій. 

Як стало відомо, після аварійного ремонту до роботи повернуто блок ТЕС. У резерві – 13 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби. 

Вказано, що власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів. На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2870 МВт·год. Також передбачається експорт – до 1585 МВт·год до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови.

Ситуація контрольована, графіки відключень не застосовуються.

У свою чергу Укренерго повідомляє, що на Дніпропетровщині відновила роботу теплоелектростанція, по якій рф завдала удару в ніч на 13 лютого.

Також у Львівській області відновлено енергопостачання всіх споживачів, що були знеструмлені через пошкодження обладнання обленерго під час ракетної атаки 15 лютого.

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