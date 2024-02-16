Україна вивела в резерв рекордну кількість енергоблоків ТЕС, — Міненерго

Енергетики збільшили кількість блоків ТЕС у резерві до 13.

Міністерство енергетики повідомляє, що станом на ранок 16 лютого в резерві перебувають рекордні з початку зими 13 блоків теплоелектростанцій.

Як стало відомо, після аварійного ремонту до роботи повернуто блок ТЕС. У резерві – 13 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби.

Вказано, що власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів. На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2870 МВт·год. Також передбачається експорт – до 1585 МВт·год до Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови.

Ситуація контрольована, графіки відключень не застосовуються.

У свою чергу Укренерго повідомляє, що на Дніпропетровщині відновила роботу теплоелектростанція, по якій рф завдала удару в ніч на 13 лютого.

Також у Львівській області відновлено енергопостачання всіх споживачів, що були знеструмлені через пошкодження обладнання обленерго під час ракетної атаки 15 лютого.

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