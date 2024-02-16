ВККС рекомендувала призначити на посади суддів 8 переможців конкурсу

Комісія провела співбесіди із дев’ятьма переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

Фото: vkksu.gov.ua

У четвер, 15 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди із 9 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, який був оголошений 14 вересня минулого року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Замікулу Бориса Сергійовича на посаду судді Московського районного суду міста Харкова;

Івасенко Соломію Михайлівну на посаду судді Старосамбірського районного суду Львівської області;

Пилипчука Миколу Миколайовича на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;

Рибачук Олену Григорівну на посаду судді Городоцького районного суду Хмельницької області;

Рябчун Анну Володимирівну на посаду судді Березівського районного суду Одеської області;

Кащака Андрія Ярославовича на посаду судді Доманівського районного суду Миколаївської області;

Кіндера В’ячеслава Анатолійовича на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;

Іваницьку Ірину Валеріївну на посаду судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення Жоги Ольги Іванівни на посаду судді Сквирського районного суду Київської області.

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